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Kuruluş Osman nefes kesecek: Osman Bey’in hedefinde Kite Kalesi var!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 28 Şubat Çarşamba akşamı 20.00’de yayınlanacak olan 150. Bölümünde Osman Bey, Atranos’u fetheder gibi görünüp Kite’ye yürüyecektir. Öte yandan İmren Tegin ve Olivia, sarayı karıştırmak için planlar yapar.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 10:01 Güncelleme 28 Şubat 2024, 10:01
Kuruluş Osman nefes kesecek: Osman Bey’in hedefinde Kite Kalesi var!

Osman Bey büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kurmaktadır.

Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürüyecektir. Gündüz Bey ve Elçim Hatun da bu yolda Osman Bey'le olacaktır.

Malhun Hatun, Elçim Hatun'a "Çakalın hükmü bizim yurdumuzda geçmez'' diyerek ona bir bey hatununa yaraşır şekilde yol gösterir. Malhun Hatun ve Elçim Hatun arasında nasıl bir ilişki gelişecektir?

İMREN TEGİN'İN YENİ HAMLESİ
İmren Tegin, Osman Bey'e karşı büyük bir oyun kurmaktadır. İmren Tegin'in hamlesi ne olacaktır?

BİZANS, YENİŞEHİR SARAYI'NI KARIŞTIRIYOR
İmren Tegin, Gündüz Bey'in Orhan ve Elçim'in evlenmesini istediğini öğrenmiştir. Bunu engellemek için Olivia'yla işbirliği yapacaktır. Olivia, Osman Bey'in sarayını karıştırmak için ne yapacaktır?

OSMAN BEY'İN HEDEFİ KİTE!
Osman Bey, Kite fethi için ordusunu toplamıştır. Osman Bey İmren Tegin'i oyuna getirip Kite'yi fethedebilecek midir?

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