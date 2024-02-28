Kuruluş Osman nefes kesecek: Osman Bey’in hedefinde Kite Kalesi var!

Osman Bey büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kurmaktadır.

Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürüyecektir. Gündüz Bey ve Elçim Hatun da bu yolda Osman Bey'le olacaktır.

Malhun Hatun, Elçim Hatun'a "Çakalın hükmü bizim yurdumuzda geçmez'' diyerek ona bir bey hatununa yaraşır şekilde yol gösterir. Malhun Hatun ve Elçim Hatun arasında nasıl bir ilişki gelişecektir?