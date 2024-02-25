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Ateş Kuşları 45. bölüm fragmanı yayınlandı: Hepimizin arkasından iş çevirmiş!

ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Barbar’ın “Hepimizin arkasından iş çevirmiş!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ateş Kuşları 45. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 12:29 Güncelleme 25 Şubat 2024, 12:29
Ateş Kuşları 45. bölüm fragmanı yayınlandı: Hepimizin arkasından iş çevirmiş!

Cuma akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları 45. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ateş Kuşları 45. bölüm fragmanı yayınlandı

ÇELİK KOMUTAN SEYFİ'NİN OYUNUNA GELDİ
Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', ATV ekranındaki 44. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda Çelik Komutan, Seyfi'nin oyunuyla gerçek torunu Yusuf'a kavuştuğunu zannetti.

'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümünde Seyfi ve Tuncay, Çelik Komutan'ın gerçek torununun Zıpkın olduğunu saklamak için bir oyun kurdu. Zıpkın'dan alınan DNA örneklerinin sonucunu değiştiren Seyfi ve Tuncay, Sahte Yusuf'un yaşadığı mahallenin adresini Çelik'e vererek yanılmasına sebep oldu. Ellerindeki kâğıtta yazılı adrese giden Çelik ve Zıpkın, sahte Yusuf'la karşılaştılar. Yusuf'un öz torunu olduğunu düşünen Çelik, gözyaşlarına hâkim olamadı. Tüm yaşananların bir oyundan ibaret olduğundan bihaber olan Çelik'in gerçekleri ne zaman öğreneceği ise seyirci tarafından merak konusu oldu. Çelik Komutan gerçek torunuyla tanışabilecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 44. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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