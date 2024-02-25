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Kardeşlerim 118. bölüm nefes kesti! Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 13:49 Güncelleme 25 Şubat 2024, 13:49
Kardeşlerim 118. bölüm nefes kesti! Yasmin babasını öldürenin annesi olduğunu öğrendi!

Cansu ve annesinin gelişi Aybike ve Oğulcan'ı şoke ederken evde de huzur kalmaz. Ancak durumdan şüphelenen ikili, gerçek kardeşleri olup olmadıklarını öğrenmek için DNA testi yaptırırlar.

Ömer ise Asiye'nin yokluğunda Emel'e sahip çıkmaya ve evi geçindirmeye çalışır. Emel'in okul gezisinden mahrum kalmaması için okuldaki öğrencilerle yarışmaya katılırlar.

Oradan kazandıkları para ile Emel'i okul gezisine gönderir. Tolga'dan şüphelenen Yasmin, bilgisayarını alır. Ayaz'ın yardımı ile Tolga'nın sildiği videoyu bulur ve gerçekleri öğrenir.

Akif ise Süreyya ile baş başa yemek planlar. Ancak Süreyya, hem kendini hem Nebahat'i idare etmesine kızar ve o akşam çektikleri samimi fotoğrafı Nebahat'e gönderir.

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