Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Yeni oyuncu kadrosu belli oldu mu? Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun...

Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan "Kurtlar Vadisi" dizisinin, yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Dizinin özgün kadrosundan Necati Şaşmaz , Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca'nın başrollerde yer aldığı " Kurtlar Vadisi Kaos " adıyla dijital bir platformda yayınlanacağı konuşuluyor. Peki, Kurtlar Vadisi yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KURTLAR VADİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2003 yılında yayın hayatına başlayarak Türk televizyon tarihine damgasını vuran "Kurtlar Vadisi", unutulmaz karakterleri ve etkileyici hikayesiyle hala birçok izleyici tarafından sevgiyle hatırlanıyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi yetenekli oyuncuları bünyesinde barındıran dizi, Türkiye'nin konuştuğu bir fenomen haline gelmişti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre, Kurtlar Vadisi'nin yeni bir projeyle hayranlarıyla buluşacağı konuşuluyor. Bu iddialara göre, dizinin yeni versiyonu "Kurtlar Vadisi Kaos" adıyla dijital bir platformda yayınlanacak. Exxen adlı dijital platformun sahibi Acun Ilıcalı'nın projeyi üstleneceği ve dizinin burada izleyicilerle buluşacağı konuşuluyor.

Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar haberimizde yer alacak.