Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölümüyle nefes kesecek! İpuçları ortaya çıktı: Artık masada yeni bir kişi var!

Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar.