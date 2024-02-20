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Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölümüyle nefes kesecek! İpuçları ortaya çıktı: Artık masada yeni bir kişi var!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Mustafa Üstündağ (Behçet), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölümüyle nefes kesecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 13:27 Güncelleme 20 Şubat 2024, 13:27
Ben Bu Cihana Sığmazam 58. bölümüyle nefes kesecek! İpuçları ortaya çıktı: Artık masada yeni bir kişi var!

Hapishanede zor günler geçirmekte olan Leyla'nın hayatı tehlikededir. Cezayir bir an önce Leyla'nın masum olduğunu kanıtlamak için çalışır.

Cancal Aga'nın planları Leyla'nın cezaevi günlerini tehlikede geçirmesine sebep olur. Cezaevinde çıkan bir kavga nedeniyle, Cezayir'e Leyla'dan kötü haber gelir.

Erman, Cezayir'i güçsüz bırakmak için Atakan'ı öldürmek ister.

Cancal Ağa'nın, Cezayir'e olan nefreti kontrolden çıkar. Cezayir'in ürettiği silahları kaçırıp terör örgütlerine satmak istemektedir. Suçu da Cezayir'in üzerine atacaktır. Ama planı hapishaneden yeni çıkan ve şehirdeki nakliye işlerini kardeşleriyle organize eden Behçet bozar.

Artık masada yeni bir kişi vardır, Behçet!

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