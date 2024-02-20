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Safir 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben o eve tehditle gittim!

Pazartesi akşamları ATV’de izleyici ile buluşan Safir’in merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Feraye’nin “Ben o eve tehditle gittim!” sözleri damga vurdu. İşte Safir 26. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 09:51 Güncelleme 20 Şubat 2024, 09:51
Safir 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben o eve tehditle gittim!

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Safir'in merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Safir 26. Bölüm final fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır.

Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez. Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder.

Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer. Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır? Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır.

Ürgüp'ten gitme kararı verir. Ateş ne yaparsa yapsın onu vazgeçiremez. Güneş'in Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitmesi Ateş için büyük bir dönüm noktası olacaktır.

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