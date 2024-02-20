Safir 26. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben o eve tehditle gittim!

Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer. Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır? Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır.

Ürgüp'ten gitme kararı verir. Ateş ne yaparsa yapsın onu vazgeçiremez. Güneş'in Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitmesi Ateş için büyük bir dönüm noktası olacaktır.