Gibi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Gibi 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? "Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış..."

Exxen platformunda yayınlanan popüler dizi "Gibi"nin beşinci sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle 1 Ocak 2021'de ekranlara gelmiş ve hızla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. İşte Gibi dizisinin 5. sezonu hakkında tüm merak edilenler...

GİBİ DİZİSİ 5. SEZEON OYUNCULAR

Dizinin başrolünde yer alan Feyyaz Yiğit'in hem senaristliğini üstlendiği hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Gibi'de, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy karakterlerinin yaşadığı komik olaylar izleyiciyi eğlendirmeye devam edecek. Kemik kadroda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer alacağı yeni sezonla ilgili diğer oyuncular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.