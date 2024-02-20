Gibi yeni sezon fragmanı yayınlandı! Gibi 5. sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? "Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış..."

Exxen platformunda yayınlanan popüler dizi "Gibi"nin beşinci sezon fragmanı izleyicilerle buluştu. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle 1 Ocak 2021'de ekranlara gelmiş ve hızla geniş bir izleyici kitlesi edinmişti. İşte Gibi dizisinin 5. sezonu hakkında tüm merak edilenler...
"GİDENİN GİDİŞİYLE KALANIN DURUŞU BAĞDAŞMAZMIŞ"
Dizi, ilk sezonun ardından verilen 4 sezon sözüne rağmen, artan popülerlikle birlikte yeni sezonlarına devam kararı almıştı. Yayıncı platform, yeni sezonun tanıtımında "Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap." slogunu kullanarak merak uyandırdı.
GİBİ DİZİSİ 5. SEZEON OYUNCULAR
Dizinin başrolünde yer alan Feyyaz Yiğit'in hem senaristliğini üstlendiği hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Gibi'de, Yılmaz, İlkkan ve Ersoy karakterlerinin yaşadığı komik olaylar izleyiciyi eğlendirmeye devam edecek. Kemik kadroda Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer alacağı yeni sezonla ilgili diğer oyuncular hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.