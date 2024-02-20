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Kuruluş Osman’ın 149. bölümü nefes kesecek! Osman Bey: Gayrı savaş vaktidir!

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 21 Şubat Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 149. Bölümünde Osman Bey; Taceddin Noyan’ı gafil avlarken, İmren Tegin’in hamlesi üzerine “Gayrı savaş vaktidir!” diyerek savaş ilan eder.

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 12:28 Güncelleme 20 Şubat 2024, 12:28
Kuruluş Osman’ın 149. bölümü nefes kesecek! Osman Bey: Gayrı savaş vaktidir!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

OSMAN BEY, TACEDDİN NOYAN'I GAFİL AVLIYOR!
Osman Bey, Taceddin Noyan'ın ordusu hareket etmeden onları karargahta vurma kararı alır. Taceddin Noyan'ı otağında gafil avlayan Osman Bey cezasını keser.

ELÇİM HATUN VE ORHAN BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Efendize Elçim Hatun ve yengesi Ayça, Orhan Bey hakkında konuşurlar. Orhan Bey'in yiğitliğini öven Elçim Hatun'un gerçek hisleri nedir? Gündüz Bey, Osman Bey'e kayı birliğini sağlamak için bir toy yapmayı teklif eder. Orhan Bey ve Elçim Hatun'un evlenmesini ister. Osman Bey buna ne cevap verecektir? Orhan bir yanda Holofira varken bu teklife karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

ALAEDDİN BEY, GONCA'YI İYİLEŞTİREBİLECEK Mİ?
Alaeddin Bey vurulan Gonca Hatun'u Yenişehir Sarayı'na getirmeye çalışır. Alaeddin Bey kimseye görünmeden Gonca Hatun'u iyileştirebilecek midir?

İMREN TEGİN'İN BAYINDIR BEY HAMLESİ!
İmren Tegin son kayı ölene kadar sulhun bitmeyeceğini söyler. Osman Bey'e savaş açan İmren Tegin gözdağı vermek için kanlar içindeki Bayındır Bey'i Yenişehir'e getirir.

OSMAN BEY'İN SAVAŞ İLANI!
Yaşanılanlara karşı Osman Bey'in öfkesi çok büyüktür. "Gayrı savaş vaktidir!" diyerek savaş ilanı yapan Osman Bey, İmren Tegin'den nasıl intikam alacaktır?

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