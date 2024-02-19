Müge Anlı'daki ilginç olay herkesi hayrete düşürdü! Kocası kendini yerden yere attı! Erva mı yoksa Esma mı? Gerçeği itiraf etti

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar aranmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Programın geçtiğimiz hafta yayımlanan bölümünde 45 gündür aranan Erva Nur Ünal ve 9 aylık bebeği bulunmuştu. Genç kadın, bebeğin annesi olmadığını söyleyerek ailesinin yalan söylediğini ifade etmişti. Necmettin isimli kişi ile dini nikah kıyan Erva Nur, bugünkü yayında gerçeği itiraf etti. Erva Nur'un söyledikleri üzerine kocası Hüseyin sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te bir olay daha aydınlığa ulaştı. Hüseyin Ünal, kimlik bunalımı yaşayan eşine ve günlerdir göremediği kızına Müge Anlı'da kavuşmuştu. Geçtiğimiz hafta yayımlanan bölümde kocasına kuzen, kızına kardeş, annesine teyze diyen Erva Nur adının Esin olduğunu iddia ediyordu. Amerika'dan Necmettin isimli birine kaçan Erva Nur'un gerçek adı Esin mi Erva mı? Müge Anlı ortaya çıkardı.
KAYITLI PARMAK İZİ BULUNAMADI
19 Şubat Pazartesi günü Erva Nur'un tüm ailesi, kendisine Erva Nur olduğunu anlatmak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Müge Anlı, emniyette yapılan araştırmalar sonucu Erva'nın parmak izinin kayıtlı olmadığı ve DNA testi yaptıklarını açıkladı.
YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Erva canlı yayına bağlanarak, yalan söylediğini itiraf etti.