Kardeşlerim 117. bölüm yürek yaktı! Asiye’nin ölümü Ömer’in en zor vedası oldu!

117. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, Asiye'ye veda etti ama bu hayatının en büyük acısı oldu. Emel ise ablasını çok özlerken; Ömer ona sahip çıkmaya çalışır.
117. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, Asiye'ye veda etti ama bu hayatının en büyük acısı oldu. Emel ise ablasını çok özlerken; Ömer ona sahip çıkmaya çalışır.
Süsen de Ömer'e destek olur. Nebahat, Ayla'ya Berk'in babasının gerçek yüzünü göstermek için fikir verir. Ayla, gizli kayıt alıp Berk'e babasının yalanlarını göstermek için harekete geçer.
Ayaz ile Ömer, Asiye'nin katilinin peşine düşer. Orhan ise beklenmedik bir gerçekle yüzleşir.
Eski sevgilisi Ayten, çocuğu Cansu'nun babasının Orhan olduğunu açıklar.
Ömer Asiye'nin katilini Ayaz'la yakalar ve o sırada polisler gelir.