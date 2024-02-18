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Kardeşlerim 117. bölüm yürek yaktı! Asiye’nin ölümü Ömer’in en zor vedası oldu!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 11:44 Güncelleme 18 Şubat 2024, 11:44
Kardeşlerim 117. bölüm yürek yaktı! Asiye’nin ölümü Ömer’in en zor vedası oldu!

117. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ömer, Asiye'ye veda etti ama bu hayatının en büyük acısı oldu. Emel ise ablasını çok özlerken; Ömer ona sahip çıkmaya çalışır.

Süsen de Ömer'e destek olur. Nebahat, Ayla'ya Berk'in babasının gerçek yüzünü göstermek için fikir verir. Ayla, gizli kayıt alıp Berk'e babasının yalanlarını göstermek için harekete geçer.

Ayaz ile Ömer, Asiye'nin katilinin peşine düşer. Orhan ise beklenmedik bir gerçekle yüzleşir.

Eski sevgilisi Ayten, çocuğu Cansu'nun babasının Orhan olduğunu açıklar.

Ömer Asiye'nin katilini Ayaz'la yakalar ve o sırada polisler gelir.

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