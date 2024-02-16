SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Saifr 25. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ateş için dönüm noktası!

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman) gibi isimlerin yer aldığı, ATV’nin sevilen dizisi Safir’in 25. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Safir’in yeni bölümünde neler yaşanacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 15:22 Güncelleme 16 Şubat 2024, 15:22
Saifr 25. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ateş için dönüm noktası!

Feraye ve Ateş'in romantik telefon konuşmasını dinlemek zorunda kalan Yaman yıkılır. Feraye'nin kendisini unuttuğuna, Ateş'i sevdiğine şüphesi kalmamıştır. Feraye ise Yaman'a bunu yapmak zorunda kaldığı için perişandır.

Ateş ise hız kesmez. Bu sefer de buzları eritmek bahanesiyle Yaman'ı ve tüm Gülsoy ailesini akşam onlara davet eder. Yaman önce kabul etmek istemez.

Ama Kamuran'ın "yaranı dağlaman için bunu yapman lazım" sözleri üzerine teklifi kabul eder. Tüm Gülsoy ailesi akşam Ateş ve Feraye'nin evine giderler. Böyle bir akşam hem Feraye hem Yaman için işkenceden farksızdır. Birbirlerine iki yabancı gibi davranmak zorunda kalmak ikisini de mahveder.

Yaman ve Feraye şirkette de beraber çalışmaya başlar. Ama bu ikisi için de kolay değildir. Feraye'nin şirkette çalıştığını gören Güneş büyük şüpheye düşer.

Ateş gerçekten de ona doğru mu söylemektedir, yoksa Feraye ile arasında söylediğinden daha fazlası mı vardır? Güneş'in artık bu soru işaretleriyle dolu ilişkiye tahammülü kalmamıştır. Ürgüp'ten gitme kararı verir. Ateş ne yaparsa yapsın onu vazgeçiremez.

Güneş'in Ateş'i terk edip Ürgüp'ten gitmesi Ateş için büyük bir dönüm noktası olacaktır. Güneş'in peşinden mi gidecektir, yoksa Feraye ve Yaman'a acı çektirmek için bir sonraki aşamaya mı geçecektir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ordu mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye bayram müjdesi: İkramiye 3 bin TL oldu
Kandil’den İstanbul’a müdahale ettik itirafı! Terörist başı Helin Ümit CHP ile pazarlığı yumurtladı: PKK Türkiye siyasetini etkiliyor
İHH İnsani Yardım Vakfı
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI! 3 bin TL bayram ikramiyesini kimler alacak? EYT’liler faydalanacak mı? Dul ve yetimlere nasıl yansıyacak?
CHP’de Hatay çıkmazı! Özgür Özel’den acziyet itirafı... Lütfü Savaş’a alternatif geliştiremedik
Kılıçdaroğlu intikam için saha çalışmalarına başladı! Hurdalıkta İmamoğlu’nu hurdaya çıkardı: Bu yolları aynı hevesle yürürüm şok olursunuz
Türk Telekom
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı! Sezon sonuna kadar forma yok
SON DAKİKA | Erzincan İliç’teki toprak kaymasında 9 işçi aranıyor! Metal yoğunluğuna rastlandı | İşçilerin kimlikleri belli oldu
FETÖ ile mücadeleye Danıştay takozu! Kim bu haşhaşilere iade-i itibar veren 5. Daire? Başkanından üyesine isim isim deşifre ettik
Kandil elebaşı Helin Ümit’in ittifak itirafı sonrası bomba Esenyurt kulisi: CHP ve DEM İstanbul’da hala masada
Şırnak’taki hain saldırının faillerinden! MİT PKK’nın sözde sorumlusu Fatma Sakana’yı avladı
Ekrem İmamoğlu’nun gölge başkanlığı CHP yandaşlarını sıktı! Aday krizinde yeni perde! CHP medyası Sözcü TV’de zehir zemberek sözler: Böyle rezillik olabilir mi?
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde batan kargo gemisi bulundu! Dalış bugün gerçekleşecek
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
SON DAKİKA