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Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı yayınlandı! “40 gün kar yağar ama bir gün av olur”

ATV’nin heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman’ın 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin “40 gün kar yağar ama bir gün av olur” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 13:11 Güncelleme 18 Şubat 2024, 13:13
Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı yayınlandı! “40 gün kar yağar ama bir gün av olur”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 149. bölüm fragmanı yayınlandı.

▶️ Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı izle!

TÜRKİYE KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ
Kuruluş Osman, 148. bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %7,65 reyting ve %19,25 izlenme payı,AB Kategorisinde %5,82 reyting ve %15,47 izlenme payı20+ABC1 kategorisinde ise %7,31 reyting ve %17,83 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 148. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü'nde; Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.

Osman Bey, Malhun Hatun'un Hacca gitmeyeceğini, Hacca gider gibi görünüp Türkmen Bey'lerine gideceğini söyledi. "Onlara benim ardımda durmalarını söyleyeceksin. Sönmeye yüz tüten gaza ataşını sen harlayacaksın. Onlar da devlet anayı karşılarında görünce vaziyetin ciddiyetini anlayacaklar." şeklinde konuşan Osman Bey, bu görevin gizli tutulacağını, ordunun gizli gizli kurulacağını ve böylelikle Malhun Hatun'un hayatının güvende olacağını söyledi.

Osman Bey, bu yolculukta Malhun Hatun'u Konur Bey'e emanet ederken, Malhun Hatun ise vazifesini mutlulukla kabul etti. Osman Bey'in kararını öğrenmek için Yenişehir Sarayı'na gelen Taceddin Noyan, Osman Bey'in kendisine biat etmeyeceğini duyunca Osman Bey'e hata ettiğini ve Gündüz Bey'le Ayça Hatun'un canını tehdit ettiğini söyledi.

Gündüz Bey ve Ayça Hatun'un Osman Beyler tarafından kurtarıldığını gören Taceddin Noyan şoke olurken, yeni bir savaşın başlayacağını dile getirdi. Osman Bey, Karacelasun'u öne sürüp "Madem Karacelasun'u oyunla aramıza soktun, o iti öldürmek bana yaraşmaz." diyerek Taceddin Noyan'ın Karacelasun'un cezasını kesmesini söyledi. "O çatal dilini kendine saklayasın. Nice mazlumun kanına girdin, el kaldırdın. Alnın secdeye gittiğinde hiç mi utanmadın? Bu hangi kitapta yazar? Benim adım Osman Bey, iki cihan bir araya gelse sana asla biat etmem! Eğer ki istediğin savaşsa, işte meydan işte er! Gayrı büyük savaş başlamıştır. Atlarınızı süresiniz! Türk'ün ulularına, beylerine haber salasınız. Diyesiniz ki var olma savaşı başlamıştır. Gayrı durup dinlenme vakti bitti. Bundan gayrı şaha kalkma vaktidir!" diyerek Taceddin Noyan'a rest çekti.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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