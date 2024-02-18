Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı yayınlandı! “40 gün kar yağar ama bir gün av olur”

Osman Bey, bu yolculukta Malhun Hatun'u Konur Bey'e emanet ederken, Malhun Hatun ise vazifesini mutlulukla kabul etti. Osman Bey'in kararını öğrenmek için Yenişehir Sarayı'na gelen Taceddin Noyan, Osman Bey'in kendisine biat etmeyeceğini duyunca Osman Bey'e hata ettiğini ve Gündüz Bey'le Ayça Hatun'un canını tehdit ettiğini söyledi.

Gündüz Bey ve Ayça Hatun'un Osman Beyler tarafından kurtarıldığını gören Taceddin Noyan şoke olurken, yeni bir savaşın başlayacağını dile getirdi. Osman Bey, Karacelasun'u öne sürüp "Madem Karacelasun'u oyunla aramıza soktun, o iti öldürmek bana yaraşmaz." diyerek Taceddin Noyan'ın Karacelasun'un cezasını kesmesini söyledi. "O çatal dilini kendine saklayasın. Nice mazlumun kanına girdin, el kaldırdın. Alnın secdeye gittiğinde hiç mi utanmadın? Bu hangi kitapta yazar? Benim adım Osman Bey, iki cihan bir araya gelse sana asla biat etmem! Eğer ki istediğin savaşsa, işte meydan işte er! Gayrı büyük savaş başlamıştır. Atlarınızı süresiniz! Türk'ün ulularına, beylerine haber salasınız. Diyesiniz ki var olma savaşı başlamıştır. Gayrı durup dinlenme vakti bitti. Bundan gayrı şaha kalkma vaktidir!" diyerek Taceddin Noyan'a rest çekti.