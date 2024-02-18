Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı yayınlandı! “40 gün kar yağar ama bir gün av olur”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 149. bölüm fragmanı yayınlandı.
TÜRKİYE KURULUŞ OSMAN'I İZLEDİ
Kuruluş Osman, 148. bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %7,65 reyting ve %19,25 izlenme payı,AB Kategorisinde %5,82 reyting ve %15,47 izlenme payı20+ABC1 kategorisinde ise %7,31 reyting ve %17,83 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 148. Bölümüyle sosyal medyada #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.
Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü'nde; Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.
Osman Bey, Malhun Hatun'un Hacca gitmeyeceğini, Hacca gider gibi görünüp Türkmen Bey'lerine gideceğini söyledi. "Onlara benim ardımda durmalarını söyleyeceksin. Sönmeye yüz tüten gaza ataşını sen harlayacaksın. Onlar da devlet anayı karşılarında görünce vaziyetin ciddiyetini anlayacaklar." şeklinde konuşan Osman Bey, bu görevin gizli tutulacağını, ordunun gizli gizli kurulacağını ve böylelikle Malhun Hatun'un hayatının güvende olacağını söyledi.