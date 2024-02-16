ATV’nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri’nden ilk kare!

İstanbul'da başlayan ve Ayvalık'ta devam edecek olan dizi aşka, hayata ve yeni başlangıçlara dair yüreklere dokunacak. "Yaban Çiçekleri"nin konusu ise şöyle; "Daha iki küçük çocukken başlamıştı Kılıç ve Ela'nın hikayesi… Aşk, onlar için yürünecek uzun bir yoldu. Ama geriye, en geriye doğru... Yarım kalmış̧ bazı hikayeler, söylenecek sözleri kalmadığı için değil; eksik satırları, eksik fotoğrafları tamamlanmayı beklediği için yarımdı. Şimdi bu masum kalpler, aynı heyecanla hayat dolu bu aşk hikayesini yeniden yazabilecekler mi?"

Kadrosu ve hikayesi ile şimdiden büyük merak yaratan Yaban Çiçekleri yakında atv'de...