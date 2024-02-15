Survivor Sahra elendi mi, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? Survivor All-Star kadrosu...

İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu. Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıkladı. İlk eşleşme Pınar-Sahra asasında olacak. İkinci eşleşme ise Aleyna-Aysu olacak.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 15 Şubat 2024 Perşembe akşamı 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, düello oyununa başlarken seremonide yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti.

Ceylan, düelloda bir kişinin yer alamayacağını ve Survivor'dan ayrıldığını açıkladı:

"Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek."