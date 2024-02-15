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Survivor Sahra elendi mi, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? Survivor All-Star kadrosu...

15 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan Survivor 35. bölüm fragmanında, sunucu Murat Ceylan'ın yaptığı açıklamalar büyük bir dikkat çekti. Ceylan, izleyicileri heyecanlandıran bir duyuruda bulunarak, Aysu, Aleyna, Sahra ve Pınar'dan birinin düelloya katılmadan veda etmek zorunda olacağını belirtti. Bu açıklama, özellikle Sahra Işık hayranlarını tedirgin etti. Peki, Survivor Sahra elendi mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 20:56 Güncelleme 15 Şubat 2024, 20:56
Survivor Sahra elendi mi, diskalifiye mi oldu? Sahra Işık kimdir, kaç yaşında? Survivor All-Star kadrosu...

Survivor All Star 2024, Mavi ve Kırmızı takımlar arasındaki çekişmenin giderek kızıştığı bir sezon geçirirken, her bölümde yaşanan kavgalar, kaoslar ve diskalifiye tehlikeleri izleyiciler tarafından ilgiyle bekleniyor.

SURVİVOR SAHRA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Sahra diskalifiye oldu iddiası gündeme yerleşti. Survivor Sahra'nın diskalifiye olup olmadığı yeni bölümle birlikte belli olacak.

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLACAK?

Yayınlanan fragmanla sosyal medya ikiye ayrıldı. Büyük çoğunluk Sahra diskalifiye oldu derken bir kısım izleyici de Aleyna diskalifiye oldu iddiasında bulundur. Survivor'da diskalifiye olan isim bu akşam yayınlanacak olan bölümle belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde 4. eleme adayını belirledi. Konseyde 4 Aleyna, 4 Gizem, 2 Nagihan, 2 Merve, 2 Nefise şeklinde oylama sonucu çıktı.

İki eşit oya sahip olan Aleyna ve Gizem'in hangisinin eleme potasına gönderileceğine takım kaptanı karar verdi. Kırmızı takım kaptanı ise takıma yeni gelen Sema olmuştu. Sema ise 4. eleme adayı olarak Aleyna'yı seçti. Böylelikle 4. ve son eleme adayı Aleyna oldu. Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıkladı. İlk eşleşme Pınar-Sahra asasında olacak. İkinci eşleşme ise Aleyna-Aysu olacak.

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 15 Şubat 2024 Perşembe akşamı 35. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, düello oyununa başlarken seremonide yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti.

Ceylan, düelloda bir kişinin yer alamayacağını ve Survivor'dan ayrıldığını açıkladı:

"Normalde dört aday olmanız lazım, toplamda üç kişisiniz. Maalesef bir kişi bir daha dönmemek üzere gelemeyecek."

SURVİVOR SAHRA KİMDİR?

Survivor 2014 yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. ncü oldu ve Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

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