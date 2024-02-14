SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aldatmak yeni bölüm nefes kesecek: Sezai’nin hayatı tehlikede!

Kadrosunda Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Aldatmak’ın yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Aldatmak 58. Bölümde yaşanacaklar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 16:47 Güncelleme 14 Şubat 2024, 16:47
Aldatmak yeni bölüm nefes kesecek: Sezai’nin hayatı tehlikede!

Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler. Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar.

Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur.

Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir. Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır.

Oylum ise, Kahraman ile huzuru yakalamışken Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar.

Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir. Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Mısır’da! Abdulfettah es-Sisi kırmızı halı serdi, uçağın kapısında karşıladı... İttihadiye Sarayı’nda resmi tören
Erzincan’da altın madeninin bulunduğu bölgede 10 milyon metreküp toprak kaydı! 9 işçi yaşıyor mu? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutları yeşerten açıklama
Türk Telekom
CHP’de ’olağanüstü kurultay’ çanları! Özgür Özel’in koltuğu sallantıda: İmamoğlu hazırlıklara başladı, Kılıçdaroğlu 1 Nisan’ı iple çekiyor
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması Arap basınında: Bölgesel ittifakın ayak sesleri
Gazze’deki soykırıma bir de bu pencereden bakın! ABD kabinesinde ’minyan’ tahakkümü: TAKVİM Biden’ın Yahudi ordusunu deşifre etti
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti
Son dakika: Katil Netanyahu’nun Refah’ı cehenneme çevirme planı! The Economist’ten dikkat çeken analiz! Kahire’deki kritik zirve öncesi katillerin Refah kavgası
SSK VE BAĞ-KURLULAR DİKKAT! Yüzde 49.25’lik zamla maaşlar güncellendi! e-Devlet’ten görebileceksiniz!
CHP’nin en uzun gecesinin perde arkası! Ahbap - çavuş atamalarına ’değişim’ maskesi... Hatay için ’Özel’ yetki
Erzincan’daki toprak kaymasında göçük altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu! Ailelerin acılı bekleyişi
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Erzincan İliç’teki toprak kayması üzerinden iğrenç siyaset! Aziz Nesin’in gelini Hilal Nesin Müstehak dedi Can Ataklı seçim sonuçları üzerinden hakaret etti
Bir Kartal istedi diğer Kartal kapıyor! Fenerbahçe’den Beşiktaş’a transfer çalımı
AYM iptal etti Danıştay kendini aklama peşine düştü | AK Parti düğmeye bastı: FETÖ ve PKK’ya yargı ayarı
SON DAKİKA