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Safir 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: İnsanlar seni hayal kırıklığı olarak hatırlayacak!

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Safir’in merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “İnsanlar seni hayal kırıklığı olarak hatırlayacak!” sözleri damga vurdu. İşte Safir 25. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 09:52 Güncelleme 16 Şubat 2024, 09:52
Safir 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: İnsanlar seni hayal kırıklığı olarak hatırlayacak!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Safir 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

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