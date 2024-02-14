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Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu, fragmanı!

13 yıl boyunca ekranlarda yer alan Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleriyle seyirciyle buluşmaya hazırlandığı iddia edildi. Fenomen dizinin yeni isim ve kadrosuyla geri döneceğine dair iddialar heyecan yarattı. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? İşte Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu, fragmanı!

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 11:41 Güncelleme 14 Şubat 2024, 11:44
Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu, fragmanı!

Kurtlar Vadisi'nin Kaos versiyonuyla ilgili dolaşan dedikodular, izleyicileri şimdiden heyecanlandırmaya yetiyor. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor, ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu açıklandı mı, fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar!

KURTLAR VADİSİ KAOS YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Başrollerden birini üstlenen Necati Şaşmaz, "Polat Alemdar" karakteriyle bu yeni seride de ekranlara dönecek.

Henüz netleşmeyen yayın tarihiyle merakla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un kadrosunda, Erhan Ufak, Erkan Sever, Hakan Boyav ve Ayşegül Çınar gibi deneyimli isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi, yeni bir isimle dijital platformda yayınlanacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak olan ve yeni adı "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak duyurulan dizi için heyecan dorukta.

Dizinin fragmanı ise henüz yayınlanmadı. Detaylar geldikçe sizlere aktaracağız.

KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla yayımlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türdeki Türk televizyon dizisidir. Dizi 4 sezon olup toplam 97 bölümden oluşmaktadır. 1. sezonunda çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır.

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