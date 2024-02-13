SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Safir 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kendisi ihanet konusunda çok iyidir”

ATV’nin sevilen dizisi Safir’in merakla beklenen 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Yaman’ın “Kendisi ihanet konusunda çok iyidir” sözleri damga vurdu. İşte Safir 25. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:36 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:36
Safir 25. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kendisi ihanet konusunda çok iyidir”

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in merakla beklenen 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş'in gözaltına alınmasından sonra Feraye onun bir misilleme yapacağına inanmaktadır. Bu yüzden Yaman'dan ifadesini geri almasını ister ancak Yaman geri adım atmayacaktır.

Ailenin başına gelen felaketler zincirine eklenen bu son halka Okan için bardağı taşıran son damla olur. Okan'ın içine düştüğü buhran Yaman'ın aldığı kararları gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Serbest bırakılmasının ardından Ateş şirkete büyük ortak olmak için oynadığı oyuna kaldığı yerden devam eder. Ancak bu sefer karşısında tüm Gülsoy ailesini kenetlenmiş halde bulacaktır. Ailesinden aldığı güçle zekasını birleştiren Yaman, Ateş'i alt edebilecek mi?

Ateş'in tüm bunların üzerine Gülsoylar'a başka bir sürprizi daha vardır. Yaman'a acı çektirmekten vazgeçmeyecektir. Yaptığı hamle sadece Yaman için değil, Gülsoylar tarafından tepki alacaktır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Dünya Hükümetler Zirvesi’nde önemli açıklamalar
CHP’de Büyük İstanbul krizi! Özgür Özel programa katılmadı | Ekrem İmamoğlu’na Sarıyer protestosu
Başkan Erdoğan’dan BAE’de peş peşe kritik temaslar! Uluslararası yatırım şirketleri ve Emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcileriyle görüştü
Soykırıma kanlı destek! ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı
Antalya’da sel felaketi | Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Son durum ne?
Transfer ’Rafa’ kalkmadı! Sezon sonunda Galatasaray’da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında flaş açıklamalar
Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı İmambakır Üküş’ten CHP yönetimine tepki: Olumlu sınav vermediler | Bir salvo da İmamoğlu yandaşlarına
Mansur Yavaş’ın eski danışmanı Tan Umut Köker’in şirketine 160 milyonluk ihale! Ankapark’ı çürümeye terk etti sanal dinozorlara servet harcadı
Aile ve Gençlik Fonundan kimler yararlanacak! Bakan Göktaş o illeri açıkladı... Yaş şartı var mı? | Evlenene faizsiz kredi
Başkan’ın BAE ve Mısır ziyareti dünya basınında! Yunan korktu: İsrail yakın takipte! Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya Türkiye’nin Erdoğan’ı
CHP’de aday gösterileceği konuşulan Gürsel Tekin partisinden istifa etti yönetimi topa tuttu: Ahbap - çavuş, eş, dost, akraba...
DEM’den pazarlık itirafı: Ekrem İmamoğlu’na alan açtık | Selahattin Demirtaş krizi... Seçimden sonra hesaplaşma
CHP fondaşı Halk TV Berat Albayrak hakkındaki yalan ve iftiralarla ilgili tekzip yayımladı! Avukatı yaptığı hizmetleri tek tek saydırdı: Ülkemiz hayrına yapılan sayısız işe imza atılmıştır
EYT’liye vergi yok: Evi olanlar dikkat! Muafiyet için neler gerekiyor? Başvuru şart mı? Çalışanlar da kapsamda mı?
SON DAKİKA