Kuruluş Osman 148. bölüme dair detaylar ortaya çıktı! Osman Bey ve Taceddin Noyan arasındaki gerilim yükseliyor!

OSMAN BEY'İN HAMLESİ

Taceddin Noyan, Osman Bey'e boyun eğdirmekte kararlıdır. Osman Bey, Taceddin Noyan'ın planlarını bertaraf etmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

TACEDDİN NOYAN VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.

BİZANS CELLADI GELİYOR

Bizans Celladı İmren Tegin, Uçlar'a gelir. Taceddin Noyan'la yan yana gelen İmren Tegin'in ilk işi ne olacaktır?

OSMAN BEY VE TACEDDİN NOYAN KARŞILAŞMASI

Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?