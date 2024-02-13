Bahar dizisi konusu ve oyuncuları! 13 Şubat 2024 Show TV Bahar dizisi 1. bölüm özeti! Demet Evgar, Buğra Gülsoy...

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un bir araya geldiği dizide, Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme sürecine odaklanılıyor. İşte Bahar dizisi konusu...
Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un bir araya geldiği dizide, Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme sürecine odaklanılıyor. İşte Bahar dizisi konusu...
BAHAR DİZİSİ KONUSU
Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.
BAHAR DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ
Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.
Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.
Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!
BAHAR OYUNCU KADROSU
Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın dizisi ile Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Mehmet Yılmaz Ak'ın Bahar'ın eşi Timur'a hayat vereceği dizide olaylar Bahar'ın ölümle karşı karşıya geldiğinde alt üst olacak.
Demet Evgar (Bahar)
Buğra Gülsoy (Evren)
Mehmet Yılmaz Ak (Timur)
Ecem Özkaya
Füsun Demirel
Elit Andaç Çam
Demirhan Demircioğlu
Nil Sude Albayrak
Sena Kalıp
Alisa Sezen Sever
Hatice Aslan