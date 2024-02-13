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Bahar dizisi konusu ve oyuncuları! 13 Şubat 2024 Show TV Bahar dizisi 1. bölüm özeti! Demet Evgar, Buğra Gülsoy...

Başrollerini usta oyuncular Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" adlı dizi, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Salı akşamları ekrana gelecek olan dizi, Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Bahar dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 21:11 Güncelleme 13 Şubat 2024, 21:11
Bahar dizisi konusu ve oyuncuları! 13 Şubat 2024 Show TV Bahar dizisi 1. bölüm özeti! Demet Evgar, Buğra Gülsoy...

Uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un bir araya geldiği dizide, Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme sürecine odaklanılıyor. İşte Bahar dizisi konusu...

BAHAR DİZİSİ KONUSU

Bahar (Demet Evgar), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 1. Bölümünde; Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.



Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCU KADROSU

Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın dizisi ile Demet Evgar "Bahar" rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Mehmet Yılmaz Ak'ın Bahar'ın eşi Timur'a hayat vereceği dizide olaylar Bahar'ın ölümle karşı karşıya geldiğinde alt üst olacak.

Demet Evgar (Bahar)

Buğra Gülsoy (Evren)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur)

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

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