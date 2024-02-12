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Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan) gibi isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 57. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 16:49 Güncelleme 12 Şubat 2024, 16:49
Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.

Durumu öğrenen Cezayir, Töze'nin kocasını bulur ve Fatma'nın çocuğunu elinden kurtararak tehditin kalkmasını sağlar.

Öte yandan kardeşinin Bükreş'te gizli bir CIA tesisinde tutulduğunu öğrenen Gardaşov, Ayvaz'la birlikte Romanya'ya gider.

Eskiden CIA için çalışmış yerel bir işbirlikçinin yardımıyla kardeşini kurtarmaya çalışırken yakalanır ve kardeşinin yanına hücreye atılır. Artık onu ve kardeşini oradan çıkarabilecek tek kişi vardır; Cezayir Türk.

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