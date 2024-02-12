Ben Bu Cihana Sığmazam 57. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Gardaşov tehlikenin içine düşüyor!

Töze'nin Leyla'yı yaralamak için savurduğu bıçak ona değil Fatma'ya saplanmıştır. Fatma revirde yaralı halde yatarken Töze onu dışarıdaki çocuğuyla tehdit ederek cezaevi savcısına onu yaralayanın Leyla olduğunu söylemesini ister.