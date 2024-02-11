Ateş Kuşları 43. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben hayatımda bu kadar acı çekmedim!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

MERCAN, MUTLU HABERİ İŞTE BÖYLE VERDİ!

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 42. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nın finalinde Mercan'ın hamilelik haberini vermesi bölüme damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 42. Bölümünde Seyfi'nin adamı Tuncay, Ateş Kuşları'nın balığa çıktığı kayıkta bir delik açarak işlerini bozmayı hedefledi. Yavaş yavaş kayığın su aldığını fark eden Sabit, Ali'yi uyardı. Tam bu anlarda Mercan tarafından telefonla aranan Sabit, batmak üzere olduklarını söyledi. Hamile olmasının verdiği duygusallık ve evhamla evinden aynı dakika içinde ayakkabısını bile giyemeden koşarak çıkan Mercan, soluğu kayığı çektikleri sahilde aldı. Sağ salim Ali'yi ve kardeşlerini gören Mercan, Ali'ye sarılıp "Sizi kaybettim sandım. Sizi bir daha göremeyeceğim sandım. Bebeğim babasız kaldı sandım." diyerek bir bebekleri olacağını açıkladı. Bu mutlu haber üzerine çok sevinen Ali ve Ateş Kuşları, Mercan'a sarılıp mutluluklarını dile getirdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 42. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.