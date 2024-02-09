SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Safir 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sana çok ihtiyacım var!

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir’in merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Yaman’ın “Sana çok ihtiyacım var!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 24. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 10:04 Güncelleme 09 Şubat 2024, 10:04
Safir 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sana çok ihtiyacım var!

Pazartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Safir'in merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Safir 24.Bölüm 2. Fragmanı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya dönüyor | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Eylem hazırlığındaki PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!
Türk Telekom
Emniyet ve Jandarma’dan zehir tacirlerine büyük darbe! 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi: 456 gözaltı
Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! Dilber etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
Putin Türkiye’nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna ’İstanbul’ vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
İstanbul’da en çok nereli var? Liste yayınlandı! Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun... İlk sırada hangi il var?
Emekliye müjde yağmuru: İkramiye artışı, fatura indirimleri ve kira desteği gibi birçok iyileştirme gündemde!
Gazze’de akan kanın hamisi ABD günah çıkarttı! Biden’dan İsrail’e göstermelik ’abarttınız’ tepkisi | Yine gaf... Meksika Devlet Başkanı Sisi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni metro yalanı! 20 gün arayla farklı reklam afişi!
Başkan Erdoğan’dan Adıyaman’daki aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar
TAKVİM yine gündem belirledi! Türkiye Başak Demirtaş’ın PKK’nın talimatıyla adaylıktan çekilmesinin perde arkasını bizden okudu
Uluslar Ligi kuraları çekildi! İşte Türkiye’nin rakipleri
Son dakika: Bölücü ittifakta skandal görüntü! PKK partisi DEM’in Abdullah Öcalan için başlattığı nöbete CHP heyetinden bağlamalı katılım!
PKK elebaşları sıraya girdi CHP - DEM’e istikamet çiziyor! Önce Mustafa Karasu şimdi Remzi Kartal... Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak
SON DAKİKA