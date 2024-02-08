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Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu! Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması bölüme damga vurdu!

Kuruluş Osman, 147. bölümüyle, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde en çok izlenen dizi oldu! Peki ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın son bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 13:46 Güncelleme 08 Şubat 2024, 13:46
Kuruluş Osman en çok izlenen dizi oldu! Osman Bey’in Taceddin Noyan’la karşılaşması bölüme damga vurdu!

Kuruluş Osman'ın 147. Bölümü'nde; Osman'ın 147. Bölümünde Malhun Hatun, rüyasında kendisini ihramlı bir şekilde, Hac yolunda çağırılırken gördü. Rüyasında bir yanda Hac yoluna çağırılırken, diğer yanda ise Moğollar'ın baskınını gören Malhun Hatun, Hacca gidip gitmemek konusunda kararsız kaldı. Osman Bey, Yenişehir'de zorlu bir savaşın eşiğinde olsalar da kararı ne olursa olsun Malhun Hatun'u destekleyeceğini söyledi.

Kafası karışıkken yolu Yunus Emre'yle kesişen Malhun Hatun, Yunus Emre ile karşılaşmasının bugüne kısmet olduğunu söyledi. Yunus Emre ise, "Görmek de nasiptir, görülmek de. Nasipsiz ot dahi bitmez. Yol da gidilmez. Nasibinde yola gitmek var ise hiçbir kuvvet seni o yoldan alıkoyamaz." dedi. Gördüğü rüyayı anlatan ve kararsız olduğunu dile getiren Malhun Hatun'un sözleri üzerine Yunus Emre, "Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Yola çıkmadan bilemezsin. Sen Hac yolu dersin, Hac yolu aşk yoludur. O uğurda bir imtihan var ise o da lütuftur." dedi.

Malhun Hatun, imtihana razı olduğunu ancak o yola layık olup olmadığını sorgularken, Yunus Emre, bir cevap arıyorsa bunu yüreğine sorması gerektiğini söyledi. Kendisini o ihramın içinde gördükten sonra Kabe'den başka her yerin ona gurbet olduğunu söyleyen Malhun Hatun, Hacc'a gitme kararı kaldı.

Osman Bey, gayelerinin Allah'ın adını tüm cihana yaymak olduğunu vurgulayarak, bu hedefin birlik ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kibirli davranışların bir Müslüman'a yakışmayacağını dile getiren Osman Bey, herkesin vazifesini layığıyla yerine getirmesini söyledi. Osman Bey, Yakup Bey'e "Kütahya'ya döneceksin, hepimiz Taceddin Noyan'ın hedefindeyiz. Kütahya onun menzilindedir. Oradan gelecek bütün saldırıları sen savunacaksın. Bu bizim için kafidir." dedi. Yakup Bey ise, "Hamlemiz için böylesi münasipse yapmaktan beri durmayacağım, uygundur." diyerek vazifesini kabul etti.

Osman Bey, Elçim Hatun'un babasını ve yengesini kurtarmak üzere Moğol karargahına düzenlediği baskın sırasında Taceddin Noyan'la karşı karşıya gelir. Osman Bey ve Taceddin Noyan arasındaki gerilim seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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