Ateş Kuşları’nın 42. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Ali ve Mercan’dan güzel haber!

Barbar'ın Çelik'e verdiği söz yüzünden Gülayşe ve Barbar ikilisi arasında gerilen ipler kopma noktasındadır. Öfkeden gözü dönen Gülayşe, Barbar'ın ona olan aşkını görebilecek mi?

Ali ve Mercan ikilisi ve Ateş Kuşları'nın hayatlarını bambaşka bir yöne çevirecek büyük sürpriz nedir? İki tarafı da bekleyen sürprizler ve zorlukların yanı sıra, Sare'yle yeni bir hayat kurmak için Ankara'ya gitmek üzere olan Zıpkın herkesin yüreğini dağlar.