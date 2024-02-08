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Kuruluş Osman 148. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız!"

Atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 148. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana "Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 148. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:56 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:56
Kuruluş Osman 148. bölüm fragmanı yayınlandı: Ya silineceğiz ya da ilelebet var olacağız!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 148. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 148. bölüm fragmanı yayınlandı

OSMAN BEY DİVANI TOPLADI
'Kuruluş Osman'ın 147. Bölümünde Osman Bey'in divan toplantısında söylediği "Bizim düşümüz bir ömürden daha büyüktür" sözleri bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 147. Bölümünde Osman Bey, gayelerinin Allah'ın adını tüm cihana yaymak olduğunu vurgulayarak, bu hedefin birlik ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Kibirli davranışların bir Müslüman'a yakışmayacağını dile getiren Osman Bey, herkesin vazifesini layığıyla yerine getirmesini söyledi. Osman Bey, Yakup Bey'e "Kütahya'ya döneceksin, hepimiz Taceddin Noyan'ın hedefindeyiz. Kütahya onun menzilindedir. Oradan gelecek bütün saldırıları sen savunacaksın. Bu bizim için kafidir." dedi. Yakup Bey ise, "Hamlemiz için böylesi münasipse yapmaktan beri durmayacağım, uygundur." diyerek vazifesini kabul etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 147. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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