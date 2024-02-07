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Aldatmak 57. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide’nin hayal kırıklığı!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aldatmak’ın 57. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Perşembe akşamları ATV’de izleyici ile buluşan Aldatmak’ın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 11:47 Güncelleme 07 Şubat 2024, 11:47
Aldatmak 57. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Güzide’nin hayal kırıklığı!

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarının tadını çıkarırken Kaşifoğlu çifti zor günler geçirir. Selin'in iyiliği için güçlü durmak zorunda olan Tolga, Serra'nın planladıklarından habersizdir.

Sezai'nin Güzide'yi içinde bulunduğu tehlikeye karşı uyarmak yerine kızını korumayı tercih etmesi Güzide'yi zor bir seçim yapmaya sürükler.

Hem İpek'i hem de Güzide'yi hayatında tutmaya çalışan Sezai ikisini de kaybetmek üzeredir.

Yeşim ve Ümit'i kurtarabilecek bulgulara sahip yeni bir yüz belirir. Herkesin geleceğini etkileyecek davada beklenmedik bir gelişme yaşanacaktır.

Tarık, Yeşim'in elindeki kozu yok etmek için bulduğu fırsatı kaçırmaz. Tarık'ın planlarından habersiz olan Yeşim kocasına karşı gücünü kaybetmeye başlayacaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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