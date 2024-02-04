Kardeşlerim 115. bölüm nefes kesti! Görüntüler Ömer’in eline geçti!

Akif, Gülten'i oyuna getirip hapishaneye gönderdi. Gerçekleri öğrenen Aybike'ye Şevval reddedemeyeceği bir teklif yaptı. Evlerini kurtarma ve borçlarını ödeme karşılığında susması konusunda anlaşma yaptı.

Ömer ve Oğulcan'da çalışmaya başladıkları inşaattan okula geri döndüler. Ayaz ise Asiye'ye her şeyi itiraf etti. Babasının etkisi altına giren Berk, onu Yaman'ın restoranına hissedar yaptı.