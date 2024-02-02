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Safir 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Başınız sağ olsun çocuklar”

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir’in merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Başınız sağ olsun çocuklar” sözleri damga vurdu. İşte Safir 23. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 15:57 Güncelleme 02 Şubat 2024, 15:57
Safir 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Başınız sağ olsun çocuklar”

ATV'nin sevilen dizisi Safir'in merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez.

Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir. Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.

Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar. Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır.

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