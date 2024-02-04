Safir 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle!

Pazartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Safir'in 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Safir 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.