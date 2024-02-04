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Safir 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle!

Kadrosunda İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Safir’in Safir 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. İşte Safir 23. bölüm 3. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 13:54 Güncelleme 04 Şubat 2024, 13:54
Safir 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Yaman’dan Ateş’i zora sokacak hamle!

Pazartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Safir'in 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Safir 23. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

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