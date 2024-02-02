Ateş Kuşları 41. bölüm nefes kesecek: Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

Bu tuzak Kara'nın başını yakarken Ateş Kuşları'nı da bir kere daha mahalleliyle karşı karşıya getirecektir.

Seyfi'nin tüm çabalarına rağmen Hacı Hafız anlattığı hikayelerle giderek mahallelinin saygısını kazanmaktadır. Sultan, hayalini kurduğu zengin hayata adım adım yaklaştığını düşünürken onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Zıpkın, Sare ile birlikte Ankara'ya gideceğini kardeşlerine nasıl söyleyeceğini bilemez. Sabit satılması için galeriye bırakılan Ejderha'dan ayrılmaya hazır değildir, onu geri almak için Su ile birlikte büyük bir işe kalkışır.

Çelik Komutan ise kızı Ayça'nın kendisinden gizli bir işler çevirdiğine emin olur ve bu konuda Barbar'dan yardım ister.