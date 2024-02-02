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Ateş Kuşları 41. bölüm nefes kesecek: Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

atv ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 41. Bölümüyle 2 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de atv’de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Ateş Kuşları 41. bölümden heyecan yaratan ipuçları...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 13:34 Güncelleme 02 Şubat 2024, 13:34
Ateş Kuşları 41. bölüm nefes kesecek: Ateş Kuşları ve Seyfi karşı karşıya!

Ateş Kuşları, Barbar'ın nezarete atılmasıyla bir kere daha evlerini kaybetme korkusu yaşar. Ancak Seyfi'nin şantajına boyun eğmek yerine ona büyük bir oyun oynamaya kararlıdırlar.

Onların mahalleden gitme ihtimalini öğrenen Reyhan ise annesinden habersiz Hacer, Mercan ve Gülayşe'yi güne davet eder.

Tüm mahalleli kadınlarla birlikte güne katılan Mercan, Gülayşe ve Hacer ortama uyum sağlamak zorunda kalırken aslında Reyhan, Kara'ya büyük bir tuzak kurmuştur.

Bu tuzak Kara'nın başını yakarken Ateş Kuşları'nı da bir kere daha mahalleliyle karşı karşıya getirecektir.

Seyfi'nin tüm çabalarına rağmen Hacı Hafız anlattığı hikayelerle giderek mahallelinin saygısını kazanmaktadır. Sultan, hayalini kurduğu zengin hayata adım adım yaklaştığını düşünürken onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Zıpkın, Sare ile birlikte Ankara'ya gideceğini kardeşlerine nasıl söyleyeceğini bilemez. Sabit satılması için galeriye bırakılan Ejderha'dan ayrılmaya hazır değildir, onu geri almak için Su ile birlikte büyük bir işe kalkışır.

Çelik Komutan ise kızı Ayça'nın kendisinden gizli bir işler çevirdiğine emin olur ve bu konuda Barbar'dan yardım ister.

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