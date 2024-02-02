Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı: Sezai çok şaşırttı beni!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı. ▶️ Aldatmak 57. bölüm fragmanı izle! SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur.

Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.