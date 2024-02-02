;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı: Sezai çok şaşırttı beni!

Perşembe akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Aldatmak’ın 57. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Güzide’nin “Sezai çok şaşırttı beni!” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 57. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 11:23 Güncelleme 02 Şubat 2024, 11:24
Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı: Sezai çok şaşırttı beni!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak 57. bölüm fragmanı yayınlandı.

▶️ Aldatmak 57. bölüm fragmanı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur.

Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir.

Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder.

Kendilerini adeta bir kabusun içinde bulan Tolga ve Selin zor günler geçirir. Bu sırada Selin acısıyla baş etmekte çok daha fazla zorlanır. Serra'nın küçük bir ihmali korkunç bir trajediye yol açacaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
CHP’deki Çankaya savaşında yeni perde! İmamoğlu Mansur Yavaş’ı küplere bindirdi... Ekremci medyadan Özgür Özel’e baskı
CHP’de ’DEM’li PM! ’Demirtaş’la köşeye sıkışan İmamoğlu Esenyurt ve Adalar’ı koz olarak kullanıyor
Biden doktrininin arka planı ne? Joe-Netanyahu krizinde ikinci perde: Blöfü görme zamanı geldi | İngiltere’den Filistin devleti mesajı: İsrail’i beklemeden tanıyacağız
EMEKLİYE YENİ ZAM | İkramiye 5 bin TL olur mu? Bu yıl emekli olanlar 5 bin TL ikramiyeden yararlanabilecek mi?
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Asrın felaketi sonrası 1 yılda neler yapıldı? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 Şubat depremlerinin bilançosunu açıkladı
Müge Anlı’da aranan Hasan Çelik ile ilgili sıcak gelişme! Cesedi bulundu! Önce öldürmüş sonra yakmak istemiş...
Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay
Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrası yine gündemde! İstanbul’un gettosu Güvercintepe mahallesi! DEAŞ’ın asıl hedefi neydi?
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor
SON DAKİKA