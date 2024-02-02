;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 115. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeşlerim 115. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 10:47 Güncelleme 02 Şubat 2024, 10:47
Kardeşlerim 115. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Ömer ile Oğulcan’dan şaşırtan karar!

Aybike, çaresizlikle yaptığı hata yüzünden, hapse düşme korkusuyla karşı karşıya kalırken, Orhanlar da onu kurtarabilmek için bir çözüm aramaktadırlar.

İzlediği görüntüyle, Şevval hakkındaki gerçekleri öğrenen Tolga, büyük bir açmaza girer. Gülten tarafından köşeye sıkıştırılan Akif'in, altta kalmaya hiç niyeti yoktur.

Ömer ile Oğulcan, aldıkları şaşırtıcı karar sonucunda, evin üzerindeki borcu kaldırabilmek için, canla başla çalışmaya başlarlar.

Berk ile Ayla arasındaki ipler, Gökhan yüzünden iyice gerilirken, Aybike'nin ayağına bu sefer hiç beklemediği bir fırsat gelir.

Akif'le karşı karşıya gelen Gülten'in yaptığı son hamle ise, Akif'i şoke eder.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten bir darbe daha: MOSSAD’a para karşılığı bilgi satan casuslar paketlendi!
Kılıçdaroğlu ’intikam üssü’nden ilan etti! Yerel seçimde CHP’ye saha desteği yok... Akşener’in yanında saf tuttu
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaydan geri dönüyor! Yolculuk saat kaçta başlayacak? Dragon kapsülü nereye inecek?
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu’nun sözleri İYİ Parti’yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr’den bombaladı!
Ramazan Pişkin’in katili Erkan Baykut’un evi görüntülendi! Sır perdesi aralanıyor: Babasıyla ilgili dikkat çeken detay
Pazarcık yeniden ayağa kalkıyor! 840 kalıcı konutun teslimini Başkan Erdoğan yapacak
Son dakika: Santa Maria Kilisesi saldırısı sonrası yine gündemde! İstanbul’un gettosu Güvercintepe mahallesi! DEAŞ’ın asıl hedefi neydi?
ABD’li firmadaki rehine krizi 10 saat sürdü! Polis ekipleri İbrahim Y.’yi gözaltına aldı: Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız
Emekliye ek zam farkı! Siz sordunuz TAKVİM cevapladı: Ödemeler ne zaman yapılacak? Yeni aylık ve fark hesabı nasıl olacak? Kim, ne kadar alacak?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor
CHP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı! Kepçelerle söktüler
CHP’deki yönetim krizinde fondaşlar birbirine girdi! Barış Yarkadaş Şaban Sevinç’e patladı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu
Fenerbahçe’den Mikkel Damsgaard hamlesi! Temas kuruldu
Başkan Erdoğan’dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalar
Bakan Koca acı haberi duyurdu! İzmir’de taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
SON DAKİKA