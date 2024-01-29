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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 55. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Leyla’ya kumpas kuruluyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 55. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 11:38 Güncelleme 29 Ocak 2024, 11:38
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 55. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı: Leyla’ya kumpas kuruluyor!

Cezayir ve Atakan, Onbeşli'nin intikamını almak için Koslu'yla Tazıyev'in peşine düşerler. Atakan, Koslu'nun kaldığı binaya bir ekip gönderir fakat Koslu kaçmayı başararak Erman'dan yardım ister.

Erman onu saklamayı kabul eder. Çünkü Cezayir'i hayatından tamamen çıkaracak bir planın peşindedir.

Öte yandan Atakan kendisine bağlı bir ekiple Erman'ın evine giderek Tazıyev'i Bosna Savaşı'ndaki suçları nedeniyle tutuklar.

Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır.

O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.

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