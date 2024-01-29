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Safir 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Şimdi yıkılma vakti değil dimdik ayakta durma vakti!

Özge Yağız, İlhan Şen, Burak Berkay Akgül ve Gizem Karaca’nın kadrosunda yer aldığı Safir’in merakla beklenen 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüme saatler kala heyecanı doruklara çıkaran fragmana “Şimdi yıkılma vakti değil dimdik ayakta durma vakti!” sözleri damga vurdu. İşte Safir 22. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 10:51 Güncelleme 29 Ocak 2024, 10:54
Safir 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Şimdi yıkılma vakti değil dimdik ayakta durma vakti!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Safir 22. Bölüm 3. Fragmanı


Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?

Ateş, Feraye üstündeki baskısını artırır. Onun yanına taşınması için ertesi güne kadar süre verir. Feraye büyük çıkmazdadır. Yaman ise Feraye'nin dengesiz tavırlarına asla anlam verememektedir.

Feraye, Yaman'ı korumak için başka çaresinin olmadığını anlar. Ateş'in yanına taşınır. Yaman bunu öğrendiğinde büyük yıkım yaşar.

Gülsoyları yeni bir sürpriz daha beklemektedir. Büyük hala Kamuran artık Ürgüp'tedir. Ve konağın dengelerini geldiği ilk andan itibaren değiştirmeye başlar.

Ömer ve Şermin'in nikah kutlaması ise herkes için unutulmaz olacaktır...

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