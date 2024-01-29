Safir 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Şimdi yıkılma vakti değil dimdik ayakta durma vakti!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in 22. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Safir 22. Bölüm 3. Fragmanı

Feraye, Ateş'in şantajına büyük tepki gösterir. Şantajı ne kadar Yaman'a söylemek istese de susmak zorunda kalır.

Gülsoyların konağına gelen haciz, herkesi derinden sarsar. Ömer ve Okan Ateş'ten yardım almak istese de Yaman ise bunu asla kabul etmez. Gülsoylar bu büyük sorundan nasıl kurtulacaktır?