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Kuruluş Osman 146. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kapıları kapayın içeride bir hain var!

ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 146. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ses getirdi. “Kapıları kapayın içeride bir hain var!” şeklindeki sözler ise fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 146. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 15:38 Güncelleme 29 Ocak 2024, 15:38
Kuruluş Osman 146. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kapıları kapayın içeride bir hain var!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 146. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 146.Bölüm 2. Fragmanı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 145. Bölümü'nde; Osman Bey cihan devleti olma yolunda atacağı adımlar için harekete geçerek tekfurlardan vergi, sadakat ve birlik isteyerek Türk'ün himayesi altına girmeler gerektiğini söyledi.

Tekfurlar, Osman Bey'in bu talebine karşı çıktığında ise Osman Bey, Moğol tehlikesine karşı kendisinin koruyucu bir kalkan olduğunu vurgulayarak "Sizi Moğol'un gazabından koruyan devlet benim! Şarktan gelen zulme bu vakte kadar ben karşı koydum. Bizans'a gösterdiğiniz hürmeti bundan gayrı bize göstereceksiniz. Ben de sizin ahalinizi koruyacağım!" şeklinde karşılık vererek kendisinin yanında durmayı seçen tekfurları Yenişehir'e davet etti.

Orhan ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun, Fatma Hatun ve alplar yola çıkarak Orhan ve Holofira'yı Moğollar'ın elinden kurtardılar. Mehmet Bey, Alaeddin ve Gonca'yı bir arada görünce deliye dönüp Alaeddin Bey'e saldırdı, ikilinin arasında büyük bir kavga yaşandı.

Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i ardına alarak Yenişehir Sarayı'nı bastı. Holofira'nın kararı ise teyzesiyle beraber Yenişehir'den ayrılmak oldu.

Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Karacelasun kirli oyununu başlatıp Uraz Bey'in obasını bastı. Görklü Han ise Yenişehir kapılarına dayandı ancak Bala Hatun ve alplar yurtlarını canı pahasına korudu. Osman Bey, intikam yeminleri ederek Moğol'a karşı hamle yaptı.

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