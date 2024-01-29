Kuruluş Osman 146. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Kapıları kapayın içeride bir hain var!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 146. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kuruluş Osman'ın 145. Bölümü'nde; Osman Bey cihan devleti olma yolunda atacağı adımlar için harekete geçerek tekfurlardan vergi, sadakat ve birlik isteyerek Türk'ün himayesi altına girmeler gerektiğini söyledi.
Tekfurlar, Osman Bey'in bu talebine karşı çıktığında ise Osman Bey, Moğol tehlikesine karşı kendisinin koruyucu bir kalkan olduğunu vurgulayarak "Sizi Moğol'un gazabından koruyan devlet benim! Şarktan gelen zulme bu vakte kadar ben karşı koydum. Bizans'a gösterdiğiniz hürmeti bundan gayrı bize göstereceksiniz. Ben de sizin ahalinizi koruyacağım!" şeklinde karşılık vererek kendisinin yanında durmayı seçen tekfurları Yenişehir'e davet etti.
Orhan ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun, Fatma Hatun ve alplar yola çıkarak Orhan ve Holofira'yı Moğollar'ın elinden kurtardılar. Mehmet Bey, Alaeddin ve Gonca'yı bir arada görünce deliye dönüp Alaeddin Bey'e saldırdı, ikilinin arasında büyük bir kavga yaşandı.