Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ailemiz için yaptım”

Nebahat, Akif'i affetmeye karar verir. Ancak onu takip eder ve Süreyya ile yemekte yakalar. Suzan ise Gülten'e istediği 500 Bin TL'yi verir ve Sado'nun itiraf videosunu alır.

Ancak Şevval, Gülten'e karşı bir koz ele geçirmiştir. Gülten görüntüyü geri almazsa hapishaneye girecektir. O nedenle Suzan'dan görüntüyü geri almak için Suzan ile aralarında kovalamaca yaşanır.

Kendini yola atan Suzan'a araba çarpar. Çarpan kişi Süreyya'dır. Akif arabadan çıkar ve yerde yatanın Suzan olduğunu görünce şok geçirir.