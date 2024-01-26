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Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ailemiz için yaptım”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim’in merakla beklenen 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Aybike’nin “Ailemiz için yaptım” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:49 Güncelleme 26 Ocak 2024, 10:49
Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ailemiz için yaptım”

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 114. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı

113. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şengül ölümü tüm aileyi yasa boğdu, Oğulcan ve Aybike bu acı ile nasıl başa çıkacaklarını bilemezler.

Orhan ise kendini kaybeder. Eren kardeşler kuzenlerine destek olmak için ek işlerde çalışmaya başlarlar.

Ömer, o kadar yorulur ki hasta düşer ve baygınlık geçirir. Berk babasına istediği dükkanı alabilmesi için arabasını satar.

Nebahat, Akif'i affetmeye karar verir. Ancak onu takip eder ve Süreyya ile yemekte yakalar. Suzan ise Gülten'e istediği 500 Bin TL'yi verir ve Sado'nun itiraf videosunu alır.

Ancak Şevval, Gülten'e karşı bir koz ele geçirmiştir. Gülten görüntüyü geri almazsa hapishaneye girecektir. O nedenle Suzan'dan görüntüyü geri almak için Suzan ile aralarında kovalamaca yaşanır.

Kendini yola atan Suzan'a araba çarpar. Çarpan kişi Süreyya'dır. Akif arabadan çıkar ve yerde yatanın Suzan olduğunu görünce şok geçirir.

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