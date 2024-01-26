Safir 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sen beni bu hayata hapsettin”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Safir 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada büyük ses getiren fragmana Feraye'nin "Sen beni bu hayata hapsettin" şeklindeki sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder.

Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden sıcacık aşk dolu anlar yaşar. Bekir'den alacağı kanıtlar sayesinde Aleyna'dan kurtulacağını düşünen Yaman, Feraye'ye kavuşmak için iyice umutlanır.

Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır. Ancak Feraye oraya gittiğinde Ateş'ten duyduğu sözler karşısında adeta şoke olur.

Ateş, Güneş'e karşı duygularını dile getirir ancak Güneş'in yanına gelen sürpriz bir isim Güneş'in bu ilişkiyi sorgulamasına neden olacak sözler söyleyecektir.