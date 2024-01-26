ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 40.bölümüne yoğun ilgi! Çelik Komutan, Ateş Kuşları’na güzel haberi verdi

Mahalle sakinlerine kendilerini affettirmek ve onlardan özür dilemek için evde akşam yemeğine davet eden Ateş Kuşları, umduğunu bulamadı. Çelik Komutan, bunun bir veda yemeği olduğunu söylemek için geldi. Ateş Kuşları'nın bir kez daha evsiz kalacak olmasına dayanamayan Hacer Hala ise, Çelik Komutan'ı ziyaret edip Gülayşe'nin mücadele dolu, dokunaklı yaşam öyküsünü anlattı.