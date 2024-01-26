ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nda Gülayşe’nin seçimi Barbaros’un akıbeti ne olacak?

'Ateş Kuşları'nın 40. Bölümünde Seyfi, yaralanan Tuncay'ı yalan beyan vermek konusunda ikna etti. Barbaros'un sıktığı kurşunla yaralanan Tuncay, polise Barbaros'un kendisini uzun zamandır tehdit ettiğini ve kasten yaralandığını söyledi.

Bunun üzerine Barbaros, nezarethaneye alındı. Seyfi ise Gülayşe'ye Barbaros'un hapishaneden tek kurtuluş yolunun mahalleden uzaklaşmaları olduğunu söyledi. Gülayşe, Ateş Kuşları'nın yanına giderek mahalleden gitmek zorunda olduklarını açıkladı. Yaşanan gelişmenin ardından Ateş Kuşları'nın nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.