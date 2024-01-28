Kardeşlerim 114. bölüm yürek yaktı: Ömer’in annesiyle vedası izleyenleri duygulandırdı

Borcu ödemek için herkes el birliği ile işe güce sarılır. Asiye ve Aybike evlere temizliğe gitmeye başlar.

Eren Ailesi'nin kapısını çalan avukat ise kötü haber getirdi. Şengül evi ipotek ettirerek yüklü miktarda para çekmiştir. Bu para ödenmezse ev satışa çıkacaktır.

Okulda ise Ayaz, Asiye'yi Lidya'ya karşı savununca Sarp ile araları iyice açılır. Aybike temizliğe gittiği evde köpeğin pahalı tasmasını çalar. Ancak evin sahibi peşini bırakmaz. Evi kurtarmak için kendisinden beklenmedik bir harekette bulunan Aybike karşısında polisleri bulur.