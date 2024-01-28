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Kardeşlerim 114. bölüm yürek yaktı: Ömer’in annesiyle vedası izleyenleri duygulandırdı

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 11:47 Güncelleme 28 Ocak 2024, 11:47
Kardeşlerim 114. bölüm yürek yaktı: Ömer’in annesiyle vedası izleyenleri duygulandırdı

Suzan olay yerinde hayatını kaybetti. Akif, Süreyya'yı tutuklanmaması için sessiz kalmaya ikna etti.

Kötü haberi öğrenen Ömer ve Yaman hastanede soluğu aldı. Ancak en zor görev Ömer'e kaldı. Ömer morgda annesini teşhis ederken gözyaşları içerisinde vedalaştı. Yaman, ona çarpan otomobilin sürücüsünün peşine düştü.

Tolga, Yasmin'lerde ders çalışırken Sado'nun videosunu izleyerek tüm gerçekleri öğrendi. Gökhan, oğlu Berk'in verdiği tüm parayı kaybetti. Matematik yarışmasında 1. olan Ömer kazandığı başarıyı annesine ithaf etti.

Eren Ailesi'nin kapısını çalan avukat ise kötü haber getirdi. Şengül evi ipotek ettirerek yüklü miktarda para çekmiştir. Bu para ödenmezse ev satışa çıkacaktır.

Borcu ödemek için herkes el birliği ile işe güce sarılır. Asiye ve Aybike evlere temizliğe gitmeye başlar.

Okulda ise Ayaz, Asiye'yi Lidya'ya karşı savununca Sarp ile araları iyice açılır. Aybike temizliğe gittiği evde köpeğin pahalı tasmasını çalar. Ancak evin sahibi peşini bırakmaz. Evi kurtarmak için kendisinden beklenmedik bir harekette bulunan Aybike karşısında polisleri bulur.

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