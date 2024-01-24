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FOX TV yeni adı ve logosu ne oldu? NOW ne demek, Türkçe anlamı ne? Now TV'nin sahibi kim?

FOX TV, isim ve logosunda değişiklik yaparak "Now TV" olarak yayın hayatına devam edecek. Gelişmeyi RTÜK üyesi İlhan Taşcı'nın duyurmasıyla kamuoyuna aktarıldı. Peki, FOX TV yeni adı ve logosu ne oldu? NOW ne demek, Türkçe anlamı ne? Now TV'nin sahibi kim? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:06 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:06
FOX TV yeni adı ve logosu ne oldu? NOW ne demek, Türkçe anlamı ne? Now TV’nin sahibi kim?

FOX TV, uzun yıllar süren bir geleneği değiştirerek isim ve logosunda değişikliğe gitti. Yapılan duyuruya göre, kanalın yeni adı "Now TV" olarak belirlendi.

FOX TV YENİ ADI NE OLDU?

Disney grubu, FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine almıştı. Bu süre dolduğu için kanalın adı değişti.

Değişikliği, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.

FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu.

NOW NE DEMEK?

Now ingilizce bir kelimedir. Türkçe anlamı 'Şimdi'dir.

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