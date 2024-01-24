FOX TV yeni adı ve logosu ne oldu? NOW ne demek, Türkçe anlamı ne? Now TV’nin sahibi kim?

FOX TV, uzun yıllar süren bir geleneği değiştirerek isim ve logosunda değişikliğe gitti. Yapılan duyuruya göre, kanalın yeni adı "Now TV" olarak belirlendi.
FOX TV, uzun yıllar süren bir geleneği değiştirerek isim ve logosunda değişikliğe gitti. Yapılan duyuruya göre, kanalın yeni adı "Now TV" olarak belirlendi.
FOX TV YENİ ADI NE OLDU?
Disney grubu, FOX'u satın alırken isim hakkını belli bir süreliğine almıştı. Bu süre dolduğu için kanalın adı değişti.
Değişikliği, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından duyurdu.
FOX TV isim ve logosunu değiştirdi. Kanalın yeni adı Now TV oldu.