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Aldatmak 55. bölüm nefes kesecek: Güzide ile Mualla yeniden bir arada!

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu ve Ercan Kesal’ın yer aldığı Aldatmak’ın 55. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Perşembe akşamları ATV’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Aldatmak 55. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 13:28 Güncelleme 24 Ocak 2024, 13:28
Aldatmak 55. bölüm nefes kesecek: Güzide ile Mualla yeniden bir arada!

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın 55. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sezai artık kızının Güzide'ye olan düşmanlığından emindir. İpek'le yaşadığı sarsıcı yüzleşme, acı bir haber almasıyla yarım kalır.

Tolga ve Selin kendilerine bir yuva kurmaya çalışırken Oltan'dan bekledikleri karşılığı göremezler. İkilinin yeni kavuştuğu mutluluk uzun sürmeyecektir. Bu sırada İpek, Oltan'la yakınlaşma çabalarında büyük bir adım atar.

Ümit ve Yeşim işlerinde bir adım daha ileri giderler. Ancak ikili beklenmedik bir trajediyle karşı karşıya kalacaktır.

Oylum ve Kahraman yeni hayatlarına hazırlanırken Güzide kızının her daim yanında durur. Ancak mutlulukları beklenmedik bir anda kesintiye uğrayacaktır…

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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