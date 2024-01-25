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Ateş Kuşları 40. bölüm nefes kesecek! Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

ATV ekranlarının sevilen dizisi ‘Ateş Kuşları’, 40. bölümüyle 26 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de ATV’de ekrana gelecek. Peki Ateş Kuşları’nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 16:41 Güncelleme 25 Ocak 2024, 16:41
Ateş Kuşları 40. bölüm nefes kesecek! Gülayşe bir seçim yapmak zorunda!

Mahallede yeni bir düzen kurmaya çalışan Ateş Kuşları'nın hayatı, Kara'nın bulaştığı bela yüzünden daha da çıkmaza girecek.

Yaşanan tatsız olayları unutturmak adına mahalleliye dostça el uzatacaklar fakat Seyfi de boş durmayacak.

Ateş Kuşları'na fırsat vererek hata ettiğini düşünen Çelik, ipleri koparacak ama bu yaptığıyla Hacer'i karşısında bulacak.

Ateş Kuşları'nın yeni mahallelerindeki imtihan dolu mücadelelerine bir yenisi daha eklenecek; Gülayşe, Barbar'la yeni hayatları arasında seçim yapmak zorunda kalacak.

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