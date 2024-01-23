SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman’ın 144. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Görklü Han ve Moğollar Yenişehir’de!

ATV ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ın 24 Ocak Çarşamba akşamı 20:00’de yayınlanacak olan 145. Bölümünde Osman Bey, devleti olma yolunda büyük planlar yaparken o’nun önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer ve Yenişehir’in kapılarına dayanır!

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 15:45 Güncelleme 23 Ocak 2024, 15:46
Kuruluş Osman’ın 144. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Görklü Han ve Moğollar Yenişehir’de!

Osman Bey, devlet olma yolunda atacağı adımlar için çoktan harekete geçerken Karacelasun, Osman Bey'in safında duranlara bedel ödetecek ve Uraz Bey'in obasını basacaktır.

Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer. Yenişehir'in kapılarına dayanır! Görklü Han savuşturulabilecek midir? Osman Bey'in öfkesi Moğol'a karşı hangi hamleyi yapmasına sebep olacaktır?

BALA VE MALTUN HATUNLARIN PLANI!
Orhan Bey ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun ve Malhun Hatun harekete geçer. Hatunların Moğol'a karşı planı ne olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'yı nasıl kurtaracaklardır?

ALAEDDİN BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Mehmet Bey, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u bir arada görünce deliye dönmüştür. Alaeddin ve Mehmet arasında kopan büyük kavga nasıl sonuçlanacaktır? Gonca bu olanlar karşısında ne yapacaktır?

OLIVIA VE YAKUP BEY'İN İŞBİRLİĞİ
Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i arkasına alarak Yenişehir Sarayı'nı basıp Holofira için hesap sorar. Osman Bey ve Yakup Bey'i karşı karşıya getiren bu mesele nasıl sonuçlanacaktır?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİLYONLARCA EMEKLİYE ZAM FARKI | Tarih belli oldu! Kim ne kadar alacak? 5510 sayılı kanunun 4/1 C kapsamındaki emekli, dul ve yetim aylığı...
Uzayda deney günü! Alper Gezeravcı 2 deney yapacak
Casper
SON DAKİKA