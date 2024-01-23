Kuruluş Osman’ın 144. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Görklü Han ve Moğollar Yenişehir’de!

ALAEDDİN BEY VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Mehmet Bey, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u bir arada görünce deliye dönmüştür. Alaeddin ve Mehmet arasında kopan büyük kavga nasıl sonuçlanacaktır? Gonca bu olanlar karşısında ne yapacaktır?