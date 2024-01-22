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Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölümde heyecan dorukta: Masa yeniden kuruluyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 54. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Salı akşamları ATV’de izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 11:55 Güncelleme 22 Ocak 2024, 11:55
Ben Bu Cihana Sığmazam 54. bölümde heyecan dorukta: Masa yeniden kuruluyor!

Fabrikaları Müfit tarafından kapatılan Cezayir, bunun bizzat devlet tarafından mı yapıldığını, yoksa Müfit'in ona olan husumetinden mi kaynaklandığını merak etmektedir.

Meseleyi araştırması için Atakan'la konuşur. Atakan Ankara'ya giderek üstleriyle toplantı yapar ve fabrikaların yeniden açılmasını sağlar.

Ancak bir şartları vardır; Dayılar masası yeniden kurulacak ve Cezayir'le Gardaşov da o masada olacaklardır.

Müfit masayı kurar ve göstermelik bir oylamayla liderliğine Sandıkçıoğlu'nu getirir.

Öte yandan Emina Tazıyev, Onbeşli'den ayrılır. Onbeşli bu ani ayrılıktan şüphelenerek Emina'yı takip eder ve yıllardan beri aradığı Radovan'ın Musa Tazıyev olduğunu öğrenir. Artık intikam vakti gelmiştir.

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