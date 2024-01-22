Safir 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Sen benim her şeyimdin”

Pazartesi akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Safir'in 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder. Yaman'ı korumak için bu teklife tamam diyen Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde atacağı adım ne olacaktır?
Feraye son günlerde Yaman'ın üstüne fazla gittiğini düşünüp geri adım atar. İkili yeniden sıcacık aşk dolu anlar yaşar. Bekir'den alacağı kanıtlar sayesinde Aleyna'dan kurtulacağını düşünen Yaman, Feraye'ye kavuşmak için iyice umutlanır.
Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır.