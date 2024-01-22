Safir 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Sen benim her şeyimdin”

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder. Yaman'ı korumak için bu teklife tamam diyen Ateş'in Vural'ın karşısına geçtiğinde atacağı adım ne olacaktır?

Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır.