Kardeşlerim 113. bölüm nefes kesti: Suzan’ın hayatı tehlikede!

Şengül ölümü tüm aileyi yasa boğdu, Oğulcan ve Aybike bu acı ile nasıl başa çıkacaklarını bilemezler. Orhan ise kendini kaybeder.

Eren kardeşler kuzenlerine destek olmak için ek işlerde çalışmaya başlarlar. Ömer, o kadar yorulur ki hasta düşer ve baygınlık geçirir.