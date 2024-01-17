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Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ya Deniz senin çocuğun değilse?"

Pazar akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Yıldızlar Bana Uzak’ın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Furkan Andıç ile Burcu Kırtalı’nın yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Ya Deniz senin çocuğun değilse?" sözleri damga vurdu. İşte Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 13:22 Güncelleme 17 Ocak 2024, 13:39
Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ya Deniz senin çocuğun değilse?

Başrollerinde Furkan Andıç ile Burcu Kırtalı'nın yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak'ın 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yıldızlar Bana Uzak 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınır. Başucunda Aslı vardır.

Kadir'i kaybetme korkusu yaşayan Aslı, bu duygusu yüzünden kendini suçlar.

Han, Aslı ile Kadir arasındaki görünmez bağın farkına varınca yeni planlar yapar. Doğa, Kadir'i bulmaya çalışırken Orhan ile karşı karşıya gelir.

Yahya cezaevinden her şeyi adım adım takiptedir. Kadir, Orhan'ın davetiyle Varnalılar'ın sofrasına oturur.

O gece hiç beklenmedik bir şekilde son bulacaktır.

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