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Safir 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir’in merakla beklenen 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Gizem Karaca’nın canlandırdığı Güneş karakterinin “21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı” sözleri damga vururken Ateş’in Feraye’ye teklifi herkesi şoke etti. İşte 21. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 19 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 19 Ocak 2024, 10:17
Safir 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ben senin yüzünü bir daha görmek istemiyorum!

Pazartesi akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Safir'in merakla beklenen 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır.

Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer.

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar.

Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir.

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir. Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

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